Украинские военнослужащие не уменьшили количество атак на мирных жителей, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины повторяют тактику бандеровцев времен Великой Отечественной, охотясь на гражданских активистов в Херсонской области. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"ВСУ охотятся за активистами, <…> за теми, кто работает. И все это напоминает тактику после войны, которая была в Западной Украине, когда бандеровцы охотились за теми, кто был на общественной работе: за председателями колхозов, за руководителями предприятий, за членами партии. Вот та же самая технология, только теперь с воздуха, [с применением дронов]", - сказал он.

Сальдо напомнил о недавней дроновой атаке ВСУ на дом одного из председателей территориального образования. "Ночью четыре FPV-дрона сбросили боеприпасы, дом подорвали. К счастью, он (председатель территориального образования - прим. ТАСС) остался жив", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ не уменьшили количество атак на мирных жителей, гражданские объекты, автомобили скорой помощи.

Полный текст интервью будет опубликован 25 августа в 12:00 мск.