Глава МИД РФ прокомментировал заявления о якобы ударе по принадлежащему американской компании заводу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News, комментируя информацию о том, что РФ якобы нанесла удар по принадлежащему американской компании заводу.

Министр отметил, что у российской разведки на этот счет "есть достоверная информация". Удары наносятся исключительно по военным объектам, либо предприятиям, которые напрямую участвуют в вооружении ВСУ.

"Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину "на витрине", они думают, что их-то здесь и производят", - указал Лавров.

"Вам бы профессором в советских вузах работать, до того любопытно вы извратили то, что я сказал, - добавил он, когда американская журналистка продолжила настаивать на том, что российские военные поразили завод с гражданской продукцией. - Я не говорил, что подтверждаю то, о чем вы сказали. Я о таком эпизоде ничего не слышал. Я лишь задал риторический вопрос".

"Неужели вы считаете, что если есть предприятие, производящее оружие и являющееся частью украинской военной машины, чья цель - производить то, с помощью чего убивают граждан России, то простое наличие в этом предприятии доли американского капитала должно даровать ему иммунитет?" - указал Лавров, отметив, что готов изучить ссылки на подобную информацию, если журналист сможет их предоставить.

Освещение терактов ВСУ

В этом контексте глава МИД РФ обратил внимание, что трудно припомнить, чтобы западные СМИ выражали какую-то обеспокоенность по поводу действий ВСУ, например, при вторжении в Курскую область "где вообще нет военных целей". Лавров напомнил, что там украинские военные взяли в плен мирных жителей, а удары наносят по гражданским объектам.

Он также напомнил о недавней третьей попытке подрыва Крымского моста. "Несколько дней назад они атаковали еще одну атомную электростанцию. Ранее они не раз атаковали Запорожскую АЭС. Теперь атаковали Смоленскую АЭС. Они продолжают осуществлять террористические атаки. Иначе это не назовешь", - констатировал министр.