Ганчев считает, что Запад не интересуют мирные инициативы

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что западные страны беспокоятся только о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мирные инициативы не интересуют страны Запада, их беспокоят только гарантии безопасности для Украины. При этом те же гарантии для России не обсуждаются, такое мнение высказал ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Все то, что они [власти Украины] сейчас желают - люди не знают к чему прибегнуть, как действительно заморозить конфликт для того, чтобы опять подтянуть новые резервы, освежить их и уже дальше атаковать опять Россию. Это нужно только им [властям Украины] и их западным кураторам, которые на этом как раз и настаивают. Никого не интересуют какие-то мирные инициативы, все говорят только о гарантиях безопасности для Украины, но никто ни разу не сказал о гарантиях безопасности России. Поэтому их выражения, честно сказать, просто смешны", - сказал он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии соприкосновения и признанием некоторых территорий де-факто утраченными. По его словам, в будущем Киев попытается вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями. Украинское издание "Страна" написало, что Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию.