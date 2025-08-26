Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 19 жителей России

Более 120 человек пострадали, добавил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 120 жителей субъектов РФ получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины за минувшую неделю, 19 человек, включая ребенка, погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей: ранен 121 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе 1 ребенок", - сказал он.

Мирошник отметил, что на минувшей неделе украинские войска для ударов по субъектам РФ активно применяли ударные беспилотники и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью. Всего противник выпустил 2,3 тыс. различных боеприпасов. При этом чаще всего, как сообщил представитель российского МИДа, жертвами ударов ВСУ становились жители Белгородской области и Донецкой Народной Республики. "Ежесуточно в регионе (Белгородской области - прим. ТАСС) жертвами агрессии Украины становились не менее четырех человек. Около 33% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходилось на Белгородскую область", - сообщил собеседник агентства.

Мирошник добавил, что Киев продолжал бить БПЛА вглубь территории РФ. При помощи беспилотников самолетного типа украинские войска совершили ночные налеты на гражданские объекты в Республике Чувашия, в Воронежской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.