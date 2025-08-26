Володацкий: Зеленский требует встречи с Путиным для дальнейшего шантажа ЕС

Парламентарий отметил, что для подготовки встречи необходимо, чтобы рабочие группы, которые уже сформированы, выработали решения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявляет о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа лидеров стран Европы, которые против мирного урегулирования на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Зеленский сегодня мошенник, притом высокого уровня. Он манипулирует и шантажирует уже все европейское сообщество. Он понимает, что и англичане, и французы, и немцы, и все, кто рядом с этой тройкой, они хотят продолжения войны на Украине. Зеленский это прекрасно усвоил, что Украина это плацдарм, место, где отрабатываются новые военные технологии, и Украина это уничтожение восточных славян, - сказал собеседник агентства. - Поэтому он сегодня спокойно и уверенно ведет себя с этой группой желающих третьей мировой войны. Он спокойно и уверенно манипулирует ими. И, естественно, говоря о встрече с президентом Путиным, он показывает всем, что он такой великий и могучий, и он требует встречи с президентом России".

По его словам, неподготовленная встреча будет безрезультатной. Для ее подготовки необходимо, чтобы рабочие группы, которые уже сформированы, выработали решения, которые будут обсуждать при встрече, но сама встреча должна пройти с участием президента США как гаранта ее легитимности.

"Зеленский в любое время может отказаться от своих слов, и вообще он нелегитимный, он просто сегодня диктатор. Но мы тоже соглашаемся с тем, что сегодня диктатор представляет определенные слои населения несуверенной уже Украины", - уточнил депутат ГД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет. До этого в Киеве заявили, что Зеленский готов ко встрече с Путиным.

Как заявил в минувшую пятницу Лавров, встреча Путина с Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.