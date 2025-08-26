Врио губернатора региона Александр Дронов отметил, что политик всегда отстаивал свою позицию и интересы области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

"Пришла очень скорбная весть. Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак. Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии", - отмечается в сообщении.

По словам Дронова, кто-то считал, что Прусак был резок и неудобен, но "он всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины". "Подтверждение тому - множество высоких государственных наград, которыми был отмечен Михаил Михайлович. Но больше всего он ценил доверие и уважение людей", - добавил он.

От имени правительства Новгородской области и от себя лично Дронов выразил глубокие соболезнования родным и близким Прусака.

Об экс-губернаторе

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в с. Джурков Коломыйского района Ивано-Франковской обл. Украинской ССР (ныне - Украина). В 1979 году окончил Коломыйское педагогическое училище, в 1986 году - факультет истории и коммунистического воспитания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ по специальности "преподаватель истории и обществоведения", в 1994 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "менеджер высшей категории".

Кандидат экономических наук. В 1995 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на тему "Стратегия управления развитием малого бизнеса в регионе".

5 сентября 1999 года победил на выборах губернатора Новгородской области. За него проголосовали 91,56% избирателей. Его ближайший соперник, директор новгородского предприятия "Шелонь" Анатолий Пешков набрал 1,62%.

В сентябре 2001 года избран председателем Демократической партии России. В 2003 г. был исключен за невыполнение взятых на себя финансовых обязательств и нежелание повести партию на выборы в Госдуму.

7 сентября 2003 года вновь избран губернатором Новгородской обл., набрав 78,73% голосов избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял самовыдвиженец, директор Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Владимир Дугенец - 4,39%.

В феврале 2005 года вступил в партию "Единая Россия". В июне того же года возглавил региональное отделение партии в Новгородской области.

3 августа 2007 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку Михаила Прусака с поста руководителя Новгородской области.