Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что некоторые западные представители связали теракт с украинским кризисом, хотя речь идет об уничтожении международной подводной инфраструктуры

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Двойные стандарты западных стран в вопросе теракта на "Северных потоках" лишь доказывают их незаинтересованность в объективном расследовании. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Подобные двойные стандарты лишь укрепляют нас в выводе о том, что западные коллеги абсолютно не заинтересованы в результативном и объективном расследовании совершенного в Балтийском море теракта. И лишь убеждают нас в правильности линии на скорейший запуск международного расследования", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

По его словам, "крайне тревожная тенденция" проявилась в том, что некоторые западные представители связали теракт с украинским кризисом, хотя речь идет об уничтожении международной подводной инфраструктуры. Постпред назвал это "близорукой и опасной линией", которая делит "террористов, по сути, на хороших и плохих", подрывая тем самым международные усилия по борьбе с терроризмом.

Полянский прокомментировал утверждение представителя Дании, что королевство "субстантивно сотрудничало с Россией в вопросах следствия". "Только по линии ФСБ России было направлено более пяти обращений о правовой помощи Дании, на которые мы неизменно получали ответ о том, что предоставление данной информации является угрозой для датского государства. Единственная субстанция, о которой вы говорите, содержалась в письме от 27 июня 2023 года, в котором говорилось, что Дания подняла со дна Балтийского моря некий объект цилиндрической формы. Наш запрос о допуске к исследованию этого объекта был точно так же проигнорирован. Вот и вся субстанция. Если по меркам датской стороны это является субстантивной помощью следствию, то нет ничего удивительного в том, как закончилось датское следствие, а также в том, что вы утверждаете, что обсуждение террористического акта, который представляет собой разрушение объекта международной подводной инфраструктуры, является потерей времени Совета Безопасности. У нас с коллегой абсолютно разные стандарты в этой связи. Мы не Lego собираем, а занимаемся важными вопросами", - констатировал дипломат.

О задержании в Италии

На прошлой неделе власти Италии сообщили, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Генпрокуратура ФРГ, где продолжается расследование этого дела, считает, что он "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Появились сведения, что этот человек являлся кадровым сотрудником украинских спецслужб.

26 сентября 2022 года на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2" была совершена диверсия, вызвавшая сильное повреждение газовых магистралей. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.