Константинов: запрет включать песни иноагентов на улице лишит их заработка в РФ

Глава Госсовета Крыма считает, что нужно запретить зарабатывать в России таким артистам, находящимся на враждебной для страны территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Запрет на воспроизведение на уличных площадках творчества иноагентов в Крыму лишит их возможности зарабатывать в РФ. Об этом заявил глава Госсовета региона Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее парламент Республики Крым рекомендовал властям муниципалитетов региона ввести запрет на воспроизведение на уличных площадках творчества иноагентов.

"Суть в том, что нам нужно запретить им зарабатывать здесь, находясь [при этом] на враждебной для нас территории, в странах, которые хотят уничтожить нашу страну, и получать деньги отсюда. Вот об этом речь", - сказал Константинов.

По его словам, такой запрет откроет пути для развития и популяризации творчества начинающих крымских музыкантов.

"При определенной поддержке на местах, на федеральном уровне - это даст свой колоссальный эффект. Мы, по сути, создадим новую культуру", - уточнил глава крымского Госсовета.

Константинов также отметил, что эксперты, проанализировав созданные иностранными агентами творческие произведения, не нашли в них никакой ценности. Наоборот, они являются "вредными", особенно для детей и молодежи. Введя запрет на воспроизведение таких композиций, "мы ничего не потеряем, а серьезно выиграем", считает глава Госсовета региона.

Ранее депутаты крымского парламента подготовили обращение в Госдуму, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств.