Пресс-секретарь при этом назвал эту тему важнейшей в контексте усилий по поиску решения конфликта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тема гарантий безопасности важнейшая в урегулировании украинского конфликта, но публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов", - отметил представитель Кремля.

"Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности", - подчеркнул Песков.