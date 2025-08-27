Это позиция президента Владимира Путина, подчеркнул его пресс-секретарь

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда занимает очень ответственную позицию, поэтому российские войска наносят удары исключительно по военным целям. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о возможностях удара "Орешником" по административным сооружениям украинского режима в Киеве.

"Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, - указал Песков. - Наши вооруженные силы - они наносят удары по военным и околовоенным целям".

"Эта позиция президента - она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше", - заключил представитель Кремля.