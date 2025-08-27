В течение дня продолжатся закрытые рабочие встречи, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства. О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле, продолжает свой рабочий график, - рассказал Песков. - Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы".

"В течение дня продолжатся рабочие встречи уже закрытого, непубличного характера", - добавил представитель Кремля.

Глава государства проводит совещания с кабмином регулярно - не реже раза в месяц, а периодически и чаще. Президент традиционно открывает совещание вступительным словом по наиболее актуальным вопросам - они зачастую могут отличаться от заявленной повестки. Последнее такое мероприятие проходило 12 августа.