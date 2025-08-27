Он будет опубликован по готовности, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кремль занимается подготовкой графика двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина на полях саммита ШОС в Китае, он будет опубликован по готовности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ШОС.

Саммит организации пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств - членов объединения и руководители 10 международных организаций.