Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что детальная работа по урегулированию конфликта на Украине не должна проводиться в публичном поле

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кремль считает прошедшие на Аляске переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа очень содержательными и нужными, однако более детальная работа по урегулированию конфликта на Украине не должна проводиться в публичном поле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что на саммите в Анкоридже РФ продемонстрировала готовность к уступкам и компромиссам.

"На Аляске состоялся содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между двумя президентами. Мы высоко ценим результативность этого разговора. Действительно, затрагивались вопросы, связанные с украинским урегулированием. Считаем, что говорить о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего результата дела", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "работа должна вестись в непубличном формате". "Только так можно достичь результата", - указал Песков.