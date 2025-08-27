Дмитрия Наумова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Владимирское реготделение "Единой России" приостановило членство в партии мэра Дмитрия Наумова, которого задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе реготделения партии.

"Приостановлено [членство в партии]", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Наумов был задержан 27 августа утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной информации, мошенничество связано с землями на кладбище. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Наумов возглавляет город с ноября 2022 года, до этого руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.