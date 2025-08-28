Историк Малышева сравнила встречу Путина и Трампа с Ялтинской конференцией

Саммит на Аляске подтверждает общность "точек исторической памяти" обеих стран, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сопоставима со встречей лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте в 1945 году, она подтверждает общность "точек исторической памяти" обеих стран. Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Безусловно, это важнейшее событие, это диалог, который состоялся на фоне сложнейшей геополитической ситуации и мировых угроз. И сравнивая его с Ялтинской конференцией, нельзя не отметить, что перед внешними вызовами и мировыми угрозами объединяются, поэтому в этом ключе много параллелей, которые можно провести. И с точки зрения значимости для исторического развития на современном этапе встреча на Аляске сродни встрече в Ялте, это однозначно", - сказала она, отвечая на вопрос об историческом значении встречи лидеров России и США.

По ее словам, эта встреча подтверждает "общность точек исторической памяти" обеих стран, ключевой из которых является совместная победа над нацизмом.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В ходе конференции трое лидеров государств-союзников - Иосиф Сталин (СССР), Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) - обсуждали вопросы политического мироустройства после краха нацистской Германии. Принятые на этой встрече решения, включая решение о разделении Германии на оккупационные зоны и о создании ООН, заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.