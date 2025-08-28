Фадеев: русофобия станет уголовно наказуемым преступлением в России

Глава СПЧ подчеркнул, что идет "серьезная война с целым Западом", и в РФ много героев, поэтому страна победит

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Русофобия обязательно будет криминализирована в РФ и станет запрещенной темой. Такую уверенность высказал глава СПЧ Валерий Фадеев на церемонии прощания с коллегой по Совету Кириллом Вышинским, который умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

Фадеев отметил, что одна из важнейших инициатив Вышинского в качестве члена СПЧ - это борьба с русофобией, которая часто воспринималась как историческая тема.

"Кирилл сказал, нет - это тема политическая и даже правовая, потому что русофобия - это инструмент борьбы против российского государства. Он так поставил вопрос, и президент России его поддержал. Это проблема уголовного права, а не политологических дискуссий.

Эта работа ведется правительством, Государственной думой, и мы завершим эту работу. Мы обязательно сделаем русофобию запрещенной фактически темой", - сказал Фадеев.

Он добавил, что Вышинский сам испытал на себе, что такое русофобия и что такое ненависть к России, ненависть к русским в широком смысле слова, попав в "украинские застенки".

"Кирилл Валерьевич выстоял, выдержал, он победил", - сказал глава СПЧ. Фадеев подчеркнул, что теперь идет "серьезная война с целым Западом", и в РФ много героев, поэтому страна победит, а Вышинский "был одним из первых ее героев".

Ранее парламентарии подготовили законопроект, который предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 136.1 "Русофобия". Она должна предусматривать ответственность за дискриминационные действия иностранцев в отношении россиян и русских соотечественников. В 2023 году сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект при условии его доработки.