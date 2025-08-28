Они хотят дестабилизировать ситуацию у границ РФ, Китая и Ирана, считает секретарь СБ России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Западные спецслужбы стоят за переброской боевиков в Афганистан и хотят дестабилизировать ситуацию у границ России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

Шойгу подчеркнул, что ситуация усугубляется фактами переброски боевиков из других регионов в Афганистан. "Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - отметил он.

"Ясно также и то, что западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО", - добавил Шойгу.

Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, несмотря на заявления об отсутствии намерения признать власть талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют нацеленность на сближение с афганским руководством. "Не случайно их эмиссары в последнее время зачастили в Кабул", - продолжил он.

Шойгу также заявил, что Россия готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в Афганистане и развивать сотрудничество по линии силовых ведомств. "Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - отметил он.

"Рассчитываем, что эта координация, а также всесторонняя поддержка стран - соседей Афганистана, будут способствовать его экономическому развитию и процветанию", - резюмировал Шойгу.