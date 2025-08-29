Генконсульство Польши завершает работу в Калининграде

Консул уехал в Москву, ведомство несколько дней не отвечает на звонки

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Последние сотрудники генконсульства Польши в Калининграде покинут территорию днем 29 августа, немногим ранее состоялась торжественной церемонии закрытия дипмиссии.

Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрыло генконсульство Польши в Калининграде. Как узнал корреспондент ТАСС, сотрудники генконсульства в Калининграде на улице Каштановая аллея, 28 августа еще находились на его территории, 29 августа в первой половине ее покинут, охрана будет снята к полуночи. Консул уехал заранее.

"[29 августа] сотрудники покидают территорию. Консул уехал в Москву. Нам предписано завершить службу 29 августа в 23:59", - рассказал ТАСС представитель охраны.

Флаги Польши и Евросоюза отсутствуют на флагштоках у задания генконсульства, нет и таблички, указывавшей на расположение диппредставительства в этом здании. На звонки генконсульство не отвечает несколько дней. На сайте генконсульства размещено сообщение, что 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия.

О ситуации с закрытием консульства

12 мая 2025 года глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть до 30 июня генконсульство РФ в Кракове, согласно переданной российским дипломатам ноте. Польский министр мотивировал эту меру якобы "доказанным участием спецслужб РФ" в поджоге торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что польские власти не предъявляют никаких доказательств обвинениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вскоре адекватно ответит на неадекватные шаги Варшавы. 11 июля Москва в качестве ответа Варшаве заявила, что 29 августа отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.