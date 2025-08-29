По-другому назвать их действия невозможно, заявил заместитель министра иностранных дел России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москва исходит из того, что никаких отклонений от достигнутых президентами РФ и США на Аляске пониманий не будет, но Киев и ЕС саботируют процесс. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится сегодня, по-другому назвать их действия невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, как сейчас выстраивается диалог с США.