Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что западные кураторы Украины надеются уравнять Венгрию с другими странами Европы в плане дефицита энергоресурсов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Венгрия стала инородным телом для Евросоюза, так как остается адекватной и не поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Из-за этого западные кураторы заставляют Украину наносить удары по нефтепроводу "Дружба", благодаря которому Венгрия лучше других стран Европы обеспечена энергоресурсами, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В текущей ситуации Венгрия пытается сохранить свою энергетическую безопасность, старается сохранить свой суверенитет. И поэтому она как кость в горле для тех одиозных личностей, которые сегодня заправляют в Евросоюзе. Поэтому Украина, выполняя поручения англосаксов, и бомбит, уничтожает тот же нефтепровод "Дружба", - сказал Водолацкий.

По его мнению, таким образом западные кураторы Украины надеются уравнять Венгрию с другими странами Европы в плане дефицита энергоресурсов.

"[Европейские государства] сегодня, отказавшись от российских носителей, погрузили свои города в темноту - там нет уличного освещения. Вызывает сложности и подготовка к зиме, люди уже не первый год живут в холодных квартирах и переживают многие другие лишения. Таков выбор руководителей этих стран. Хотя народ, я думаю, недолго будет терпеть такие лишения, такие унижения", - подчеркнул Водолацкий.

Он выразил уверенность, что Венгрия оказалась под ударом западных политиков из-за своей позиции. "Сейчас Венгрия блокирует все решения Евросоюза, Еврокомиссии по помощи Украине, и поэтому ее уже выводят из состава сторон, принимающих решения. Венгрия сегодня в структуре Евросоюза уже становится инородным телом, потому что руководители этой страны разумны и понимают, чем грозит дальнейшая эскалация конфликта на Украине для самой Европы: она разрушается, уничтожается, теряет свой суверенитет", - пояснил собеседник агентства.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.

В новость внесена правка (21:07 мск) - передается с исправлением ошибки в лиде, верно - нефтепроводу.