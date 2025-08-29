Российский лидер традиционно перед крупными поездками с визитами за рубеж проводит широкую беседу с прессой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии своего беспрецедентного по срокам визита в КНР дал интервью китайскому агентству Синьхуа. Русский текст публикуется на сайте Кремля.

Публикацию интервью в ночь на 30 августа анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер традиционно перед крупными поездками с визитами за рубеж дает местной прессе развернутое интервью, посвященное многим аспектам двусторонних отношений. Обычай соблюдают и гости Путина, которые, в свою очередь, беседуют с крупнейшими российскими СМИ в преддверии своих визитов в РФ.

Визит президента России в Китай начнется 31 августа и продлится до 4 сентября, когда российский лидер прибудет на Восточный экономический форум во Владивостоке. Путин посетит два китайских города - Тяньцзинь и столицу Пекин, - где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией.