Путин: РФ и КНР вместе выступают за справедливое мироустройство

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва и Пекин одинаково смотрят на вопросы справедливости мироустройства и продвигают идею многополярности и опоры на глобальное большинство. Это отметил президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - рассказал российский лидер.

Как отметил Путин, взгляды России на построение пространства единой и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с инициативой в области безопасности уже глобальной председателя КНР Си Цзиньпина.