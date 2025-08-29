Президент России Владимир Путин добавил, что "в рамках АТЭС импульс российско-китайским контактам призвано придать председательство КНР в 2026 году"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика, председательствуя в G20, сможет закрепить достижения глобального Юга и помочь демократизации международных отношений. Москва рассчитывает на это, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"В текущем году Группой двадцати руководят наши южноафриканские друзья, - напомнил Путин. - Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений".

"В рамках АТЭС импульс российско-китайским контактам призвано придать председательство КНР в 2026 году", - добавил глава государства.