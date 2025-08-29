Путин: сотрудничество РФ и КНР изменило в лучшую сторону работу G20 и АТЭС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая позволило улучшить работу таких многостронних форматов, как Группа двадцати (G20) и Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). На это указал президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как Группа двадцати и АТЭС", - рассказал российский президент.

"В "двадцатке" вместе с единомышленниками, прежде всего из числа стран БРИКС, сфокусировали повестку на обсуждении тем, волнующих мировое большинство, - перечислил Путин, - укрепили данный формат за счет Африканского союза, упрочили связи группы и БРИКС".