МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) по итогам предстоящего саммита в Тяньцзине нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы. Такое мнение он высказал в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "все это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства".