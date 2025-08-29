По словам российского лидера, он заключается в уважении организацией самобытности каждого народа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) привержена созидательной философии и открыта для равноправного сотрудничества. При этом ШОС уважает самобытность каждого народа, и в этом секрет ее привлекательности для многих стран, уверен президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

По словам российского лидера, за многие годы в ШОС "разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей", а ряды организации пополнили многие страны.

"Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост - это твердая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа", - поделился Путин.

Президент РФ добавил, что в опоре на эти ценности ШОС "участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН", и особенный вклад в эту цель за формированием "в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности".

В качестве фундамента сотрудничества в Евразии Россия видит Большое Евразийское партнерство, которое приведет к общему знаменателю различные интеграционные инициативы - в том числе ШОС, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН и другими. Важной вехой в этом деле Москва видит как раз планирующийся на конец августа в китайском Тяньцзине саммит ШОС и встречи в формате "ШОС плюс".