Речь идет об украинских аквалангистах, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не удивится, если в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия обвинят украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке".

Дипломат прокомментировала сообщение о том, что полиция во Львове пока не нашла убийцу Парубия. В ведомстве также заявили, что нападение тщательно готовилось.

"Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся.