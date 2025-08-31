Песков: усилия Трампа по урегулированию на Украине трудно переоценить

По словам представителя Кремля, европейская "партия войны" сохраняет свой настрой на продолжение конфликта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса трудно переоценить, Россия признательна ему за эти усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам ВГТРК, комментируя резкие заявления западных политиков в адрес президента РФ Владимира Путина.

По словам Пескова, европейская "партия войны" сохраняет свой настрой на продолжение конфликта, что контрастирует с подходом президентов РФ и США, нацеленным на мирное разрешение украинского кризиса. "Усилия [президента США] по выводу процесса [урегулирования на Украине] в мирное русло трудно переоценить. Мы признательны за эти усилия", - подчеркнул Песков.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что РФ якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.