Песков: у Европы нет цели сорвать диалог России и США

Пресс-секретарь российского президента отметил, что лидеры ЕС хотят всячески сдержать РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС своими резкими заявлениями в адрес президента РФ Владимира Путина пытаются реализовать давнюю цель - всячески сдержать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам ВГТРК, отвечая на вопрос о том, пытается ли Европа резкими заявлениями в адрес Путина сорвать российско-американский диалог.

"Ну, они [страны Европы] не задались [целью сорвать российско-американский диалог], они давно исторически задались целью всячески сдерживать Российскую Федерацию, нашу страну. Это такая привычная тенденция, и мы знаем и уже умеем этому противодействовать", - пояснил Песков.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что РФ якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.