Путин участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций ШОС

Торжественное мероприятие прошло в международном конгрессно-выставочном центр "Мэйцзян"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с другими главами делегаций стран - участниц ШОС и гостями, приглашенными председателем КНР Си Цзиньпином, принял участие в торжественном приеме, организованном принимающей стороной, передает корреспондент ТАСС.

Его сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Торжественное мероприятие прошло в международном конгрессно-выставочном центр "Мэйцзян". Си Цзиньпин выступил с речью. После этого гостей ждал концерт.

Церемония фотографирования участников саммита глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) © ТАСС/ Ruptly

О центре "Мэйцзян"

Международный конгрессно-выставочный центр "Мэйцзян" расположен в районе Сицин города Тяньцзинь. Открытие центра состоялось в 2010 году.

Общая площадь - 356,2 тыс. кв. м (39 тыс. кв. м открытой выставочной площади). На базе центра имеются 20 конференц-залов, 6 крытых выставочных павильонов (выставочная площадь - 50 тыс. кв. м), 3 VIP-зала и банкетный зал (вместимость - 2 тыс. человек). Конференц-залы полностью оснащены системами аудио-, свето-, видеооборудования и синхронного перевода.

Инвестором и строителем выступила компания Tianjin TEDA Construction Group.