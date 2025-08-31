Карасин прокомментировал снятие вопроса об отправке военных ФРГ на Украину

Это "собьет силовой фанатизм" Киева, считает председатель комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Снятие с повестки дня вопроса о возможной отправке на Украину немецких военных должно "сбить силовой фанатизм" режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Правительство Германии сняло с повестки вопрос о возможной отправке на Украину военных Бундесвера для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления. Об этом сообщала газета Bild со ссылкой на источники в кабмине. По их данным, дальнейшее обсуждение возможно только если последуют какие-либо действия со стороны президента США Дональда Трампа или конфликт будет действительно завершен.

"Верится с трудом, но, по сообщениям немецкой прессы, власти Германии снимают с повестки дня возможную отправку своих военных на Украину. <...> При всей условности подобных сообщений, они должны заметно сбить силовой фанатизм режима Зеленского, а это уже существенный фактор", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что стоит проследить за тем, насколько эта информация соответствует действительности.