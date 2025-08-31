Российский лидер и премьер-министр Армении пообщались после окончания приема в честь глав делегаций, приехавших на саммит ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал марафон двусторонних международных встреч на полях своего четырехдневного визита в Китай. Первой из них стала беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча состоялась после окончания приема в честь глав делегаций, приехавших на саммит ШОС, а также гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально в графике, который журналистам озвучил помощник президента Юрий Ушаков, эта беседа не была обозначена. Однако представитель Кремля сразу оговорился, что график не жесткий и в него в любой момент могут быть добавлены новые контакты в различных форматах.