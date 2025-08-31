Песков похвалил созданную китайской стороной атмосферу на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России отметил "великолепную" китайскую кухню и концерт

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил созданную для участников саммита ШОС в Китае атмосферу.

"Прием [прошел] традиционно в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская, и концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма и весьма гостеприимную", - сказал представитель Кремля.

Он не стал уточнять, какое блюдо понравилось ему больше всего. "Было очень много блюд, но было очень вкусно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал раскрывать деталей разговора лидеров России и КНР. "Нет, неизвестно. Они во время обеда разговаривали", - сказал он.