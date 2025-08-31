В Вильнюсе считают, что восстановление болот на востоке страны необходимо, поскольку они могут служить природным препятствием для военной техники в случае конфликта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала модернизацией по-европейски решение Литвы и нескольких других стран Европы восстановить болота на своих границах.

По мнению директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса, восстановить болота на востоке Литвы необходимо, поскольку они могут служить природным препятствием для военной техники в случае конфликта.

"На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, [премьер-министр Польши Дональд] Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что некоторые европейские правительства, включая Финляндию и Польшу, хотят восстановить болота на территории своих стран в целях обеспечения безопасности и решения экологических проблем. По их информации, такое решение позволит защитить свои границы и затруднит передвижение военной техники, став природной ловушкой. Помимо этого, болота поглощают углекислый газ. Они покрывают всего 3% поверхности планеты, но удерживают треть мирового углерода. В Европе болота долгое время считались непродуктивной местностью, подлежащей осушению в сельскохозяйственных целях.