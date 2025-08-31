Вопросы международных отношений станут для президента России ключевой темой Первого сентября

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Вопросы международных отношений станут для президента РФ Владимира Путина ключевой темой Первого сентября. Традиционно российский лидер встречал День знаний вместе со школьниками или студентами какого-либо российского вуза, проводил открытые уроки, общался со молодежью, но не в этот раз.

Сейчас перед Путиным стоят политические задачи, а собеседниками его станут весьма опытные политики. И хотя рабочий день главы государства начнется ранним утром с мероприятий саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества, львиную долю своего времени он посвятит продолжению стартовавшего накануне переговорного марафона. На повестке дня минимум пять двусторонних встреч, о которых ранее журналистам рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также краткие беседы с главами правительств Камбоджи и Непала Хун Манетом и Шармой Оли.

Первым Путин встретится с Моди. Это будет их первая очная встреча в текущем году, хотя они неоднократно связывались. Одной из центральных тем станет обсуждение подготовки предстоящего в декабре визита главы российского государства в Нью-Дели. Не обойдут политики стороной и укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства, которые установились у России и Индии.

Следующей в рабочем графике президента запланирована встреча с Эрдоганом. В Тяньцзине главы России и Турции тоже встретятся впервые в этом году, хотя телефонные звонки Путин и Эрдоган проводят регулярно по мере необходимости. На повестке также различные вопросы двустороннего сотрудничества. Но Ушаков предположил, что тема украинского урегулирования будет обсуждаться наверняка. Он напомнил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров, за что РФ признательна турецким властя. "Помимо этого, конечно, не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, Северной Африке, Кавказский регион и так далее", - сообщил представитель Кремля.

Еще одной важной встречей станет беседа с Пезешкианом. Иран давний и надежный партнер России, так что президентам есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Этим переговорный график не исчерпывается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что во время посвященного началу саммита ШОС приема Путин успел пообщаться со многими коллегами из числа глав и премьеров различных государств и наметил дополнительные контакты на предстоящий день. В частности, известно, что с премьерами Камбоджи и Непала Путин кратко побеседует на ногах, но будут и другие встречи.