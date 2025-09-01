Путин прибыл в центр "Мэйцзян", где пройдет заседание Совета глав стран ШОС

Президента России встретил председатель КНР Си Цзиньпин

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян", где пройдут заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заседание в формате ШОС+.

Как передает корреспондент ТАСС, глава российского государства приехал последним, в фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Их рукопожатие запечатлели фотографы. После этого оба лидера прошли в фойе, где вместе с другими главами государств, входящих в ШОС, заняли места на подиуме для традиционного "фэмили-фото", а после проследовали в зал заседаний.