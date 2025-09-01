Итоги встречи с Трампом могут привести к урегулированию на Украине, отметил президент России

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что "понимания", которых удалось достичь на переговорах с лидером США Дональдом Трампом на Аляске, поспособствуют в украинском урегулировании.

"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", - сказал Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

