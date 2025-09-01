Путин проинформирует коллег по ШОС об итогах встречи с Трампом на Аляске

Президент России пообещал более детально посвятить глав государств - членов организации о результатах переговоров

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен подробно проинформировать коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об итогах переговоров на Аляске с лидером США Дональдом Трампом.

"В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - сказал Путин, выступая на саммите ШОС.

Президент РФ добавил, что вчера успел обсудить это с руководителем Китая Си Цзиньпином во время обеда, устроенного для участников саммита. "Уже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили об этом. Эта работа началась, я его подробно проинформировал о том, что у нас достигнуто в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов", - сказал российский лидер.