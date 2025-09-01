Путин: сокрушить нацизм и японский милитаризм позволило сплочение народов

В Пекине 3 сентября пройдет масштабный парад в честь победы над японским милитаризмом и 80-летия окончания Второй мировой войны

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Германский нацизм и японский милитаризм удалось сокрушить благодаря сплоченным усилиям многих государств и народов мира. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС в китайском Тяньцзине.

Поприветствовав участников заседания, российский лидер заявил, что хотел бы "поддержать уже выступивших коллег" - их, не считая председателя КНР Си Цзиньпина, перед президентом России успело выступить шестеро, - "которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества".

"9 мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии, - напомнил глава государства. - А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны". "Сокрушить нацизм и милитаризм удалось благодаря сплочению народов многих стран мира", - обратил внимание президент РФ.

3 сентября в КНР будет посвящено масштабным торжествам в ознаменование 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На главной площади Пекина - Тяньаньмэнь - пройдет военный парад, на котором российский лидер станет главным гостем среди приглашенных 26 глав иностранных государств - он займет место по правую руку от Си Цзиньпина.