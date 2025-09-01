Соответствующее решение было принято "несколько минут назад, никто об этом не знал", отметил журналист ВГТРК Павел Зарубин

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку, где проходило заседание Совета глав государств - членов ШОС, на одном автомобиле, направляясь на российско-индийские переговоры.

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. По его словам, соответствующее решение было принято "несколько минут назад, никто об этом не знал". На чьем именно авто уехали лидеры стран, журналист не уточнил, опознавательных знаков автомобиля на кадрах также не видно.

Впереди у Путина и Моди двусторонняя встреча, о планах которой ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, это будет первая встреча лидеров в текущем году, хотя они регулярно поддерживают связь по телефону. В частности, подчеркнул Ушаков, на переговорах будет обсуждаться подготовка к предстоящему в декабре 2025 года визиту Путина в Индию.

Как ожидается, с российской стороны в переговорах примут участие также глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы АП Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минтранса, Минфина и Минэнерго Андрей Никитин, Антон Силуанов и Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, главы Росатома и Роснефти Алексей Лихачев и Игорь Сечин, а также замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.