Встреча организована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в гостинице Ritz-Carlton

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине. Встреча организована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в гостинице Ritz-Carlton, на время ставшей резиденцией российского лидера.

С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

Индию представляют советник премьер-министра по нацбезопасности Аджит Довал, директор департамента офиса премьер-министра Дипак Миттал, первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри и другие.