Путин и Моди общаются тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций

Президент РФ и премьер-министр Индии участвовали в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского лидера Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи

ТЬЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед двусторонними переговорами с участием делегаций общаются тет-а-тет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет общение Путина и Моди с глазу на глаз. "Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине, и сейчас до того, как они присоединятся к делегации, они продолжают такие переговоры", - отметил Песков.

Путин и Моди уже пятьдесят минут общаются один на один в "Аурусе" российского лидера. С площадки саммита ШОС президент РФ вместе с премьером Индии направился в свою резиденцию в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton на одном автомобиле. Кортеж подъехал к зданию, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь отеля, но Путин и Моди так и продолжили общение с глазу на глаз в машине.