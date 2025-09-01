Путин отметил уровень привилегированного стратегического партнерства РФ и Индии

Президент России напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого партнерства

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС Путин отметил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

"Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие", - сказал президент России. Торгово-экономическая кооперация, отметил он, в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены.

"Мы тесно координируем наши усилия на международной арене - ООН, БРИКС, Группа двадцати и, разумеется, ШОС. Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях", - сказал Путин.

При этом президент добавил: "Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения - дружеские, доверительные, это фундамент для развития наших отношений в будущем".

Эти отношения, сказал Путин, носят абсолютно непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.