Переговоры проходят на полях саммита ШОС в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Росатома Алексей Лихачев.

С турецкой стороны присутствуют министры иностранных дел, энергетики и природных ресурсов, казначейства и финансов, обороны, промышленности и технологий, торговли. Также в составе делегации - руководитель Национальной разведывательной организации, глава Управления оборонной промышленности, глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, руководитель секретариата Эрдогана, главный советник турецкого лидера.