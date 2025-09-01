Когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы и переезды, добавил пресс-секретарь российского лидера

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин еще до официального старта переговоров долго беседовал с премьером Индии Нарендрой Моди прямо в отечественном представительском автомобиле Aurus потому, что не хотел прерывать важный разговор.

Но свою роль сыграли и "родные стены" машины, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Родные стены, - с улыбкой объяснил он, почему разговор шел прямо в автомобиле. - Это первое. А во-вторых - когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная".