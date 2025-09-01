Без Украины не обошлось, подчеркнул помощник президента РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Тема украинского регулирования обсуждалась в кулуарах саммита ШОС. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно, - сказал Ушаков.

Как отметил помощник президента, Путин обсуждал с зарубежными коллегами договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом.