Все накопленное в ходе пяти визитов спецпосланника США Стивена Уиткоффа было основой для разговора, сообщил помощник российского лидера

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Эти договоренности - это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином [Стивеном] Уиткоффом. Все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа, особенно в ходе последнего визита, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше", - пояснил он.

Ушаков упомянул, что в Анкоридже было достигнуто "много взаимных пониманий". "И насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, используя эту договоренность, работают, продолжают работать, в том числе в контактах с другими лидерами", - добавил он.