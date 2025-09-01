Российский лидер принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседании в формате ШОС+

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел настоящий марафон рабочих мероприятий в Тянцзине. Его рабочий день стартовал в начале одиннадцатого утра и завершился за полночь по пекинскому времени, продлившись 14 часов.

За это время российский лидер принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседании в формате ШОС+. В течение дня Путин провел шесть полноценных двусторонних встреч - с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьером Непала Шармой Оли. Кроме того, глава государства активно общался в неформальной обстановке с коллегами. В частности, в формате "на ногах" он переговорил "на троих" с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди, а затем с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьером Пакистана Шарифом Шахбазом.

Впереди у Путина еще переезд из Тяньцзина в Пекин, где у главы государства запланирован не менее насыщенный день.