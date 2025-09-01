Лидер ЛДПР также подчеркнул историчность нынешнего саммита, назвав его "еще одним поражением адептов изоляции России на мировой арене"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином на расширенном заседании ШОС +, способны исключить использование одними государствами других ради укрепления безопасности, это заявка на формирование в мире нового центра силы. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Саммит ШОС в расширенном формате стал реальной заявкой на формирование нового центра силы мирового большинства. Беспрецедентна по значимости инициатива глобального управления, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, - написал депутат в своем телеграм-канале. - Развитие подобных инициатив под эгидой ШОС способно обеспечить учет интересов максимально широкого круга государств и исключить порочную практику укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других".

Слуцкий обратил внимание, что все пять пунктов инициативы КНР "в полной мере отражают подходы России к вопросам построения многополярного и справедливого мироустройства". "Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении полностью поддержал предложения китайского лидера, особо отметив их актуальность в условиях непрекращающихся попыток диктата в мировых делах со стороны стран "золотого миллиарда", - добавил парламентарий.

Он также подчеркнул историчность нынешнего саммита, назвав его "еще одним поражением адептов изоляции России на мировой арене". "Россия, Китай, Индия и другие страны глобального большинства вместе идут по пути экономического развития и создания прочных контуров системы глобальной безопасности, где западные эгоцентричные модели не будут иметь никаких шансов на монополию", - резюмировал глава думского комитета.

Ранее председатель КНР на расширенном заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Си Цзиньпин призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении.