Сенатор РФ: на площадке ШОС создается новая модель международных отношений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прочное партнерство России, Китая и Индии играет важную роль в развитии на площадке ШОС привлекательной для многих стран модели международных отношений, основанной на принципах доверия и справедливости. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя саммит ШОС.

1 сентября президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, заявлял, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО являются одной из главных причин украинского конфликта, а также отмечал, что во многом кризис возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году.

"Не считаю, что ШОС будет бороться с Западом или Америкой. Но это совершенно определенно альтернативный путь развития для многих стран, которые устали от псевдодемократии и игры в одни ворота. Новая модель международных отношений, которая сейчас формируется и крепнет на площадке ШОС, выстроена на принципах доверия и справедливости. И здесь прочное партнерство России, Китая и Индии играет одну из ключевых ролей. Все только начинается, потому что вряд ли Запад теперь сможет как-то влиять на те тектонические процессы, свидетелями которых мы сейчас все являемся", - сказал сенатор.

Он добавил, что совместные проекты в экономике, энергетике, логистике, финансах и сохранении исторической памяти позволят участникам сотрудничества выстроить прочный фундамент для глобального управления в ближайшем будущем. Установление прочных связей между странами - участниками ШОС означает, что им больше не нужно бояться за свой выбор, который может не понравиться Западу.

"И в этом аспекте иначе смотрятся выступления Владимира Путина, который напоминает о первопричинах возникновения украинского конфликта. Выступая на Совете глав государств - членов ШОС, президент России четко обозначил одну из тех причин, которую упорно отрицают на Западе - кризис возник "не в результате нападения России", а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве. Именно поэтому устранение первопричины является столь значимым для восстановления баланса в сфере безопасности", - отметил собеседник агентства.

О ШОС

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия. В заседаниях "ШОС плюс" также принимают участие главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Туркмении, Турции, руководители международных организаций.